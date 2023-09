Consiglio Regionale, la nota. Pepe su ritardi per il Poliambulatorio Cellino A.

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Sono trascorsi altri 7 mesi e dalla Regione non sono arrivate novità circa l’apertura del Poliambulatorio di Cellino Attanasio” esordisce così il Consigliere regionale del Partito Democratico Dino Pepe che aggiunge: “Insieme al Sindaco, a partire dall’anno scorso, ho più volte sollecitato l’Assessore Verì a definire la vicenda, incassando solo promesse poi sistematicamente disattese, prima fra tutte l’impegno ad attivare la struttura a Febbraio 2023. Una delle tante situazioni paradossali alle quali ci ha abituato la giunta Marsilio, figlia del disordine e dell’indifferenza: il Comune ha individuato la struttura, di proprietà della Asl, e i Medici di base hanno dato la propria disponibilità a garantire un servizio continuativo, non è comprensibile, quindi, l’immobilismo della Regione” prosegue Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’apertura del Poliambulatorio di via Taraschi riuscirebbe a garantire servizi efficienti ed aggiuntivi come ad esempio, la possibilità, con personale infermieristico, di effettuare prelievi ematici oltre che l’istituzione di moderni ambulatori dedicati alla pediatria di base e ai medici di medicina generale, a questo andrebbe ad aggiungersi anche l’attivazione dell’aggregazione funzionale territoriale (AFT)” sottolinea il Consigliere – si apprende dalla nota stampa. “Evidentemente per Marsilio e Verí il rafforzamento della medicina del territorio è un concetto da convegni e non la messa in campo di azioni concrete in grado di sopperire a situazioni di carenza e alle problematiche sollevate dai cittadini – La giunta regionale non riesce ad aprire il poliambulatorio di Cellino già pronto da tempo, figuriamoci l’ospedale di Teramo, nonostante l’uscita dal commissariamento e la fine della cartolarizzazione del debito sanitario” conclude Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

