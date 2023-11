Consiglio Regionale, la nota. Pepe su sfollati Ater Teramo: “Nessuna risposta”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Il consigliere regionale PD, Dino Pepe, interviene sull’esito della Commissione di Vigilanza di ieri con all’ordine del giorno la ricostruzione degli alloggi Ater in provincia di Teramo – “Dopo sette anni sono ancora un migliaio gli sfollati nel teramano, una situazione drammatica e frustrante che meritava di essere esaminata con attenzione, invece abbiamo potuto registrare solo la grave e ingiustificata assenza dell’Assessore competente, Mario Quaglieri, oltre che quella, per motivi di salute, della Presidente Ater Maria Ceci – precisa il comunicato. Le assenze hanno impedito, naturalmente, un dibattito e un confronto esaustivi sull’argomento e risposte chiare ai rappresentanti degli inquilini e dei proprietari delle palazzine, presenti ieri in Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le mie richieste su un crono-programma da comunicare in maniera trasparente a tutti gli amministratori condominiali, la necessità che l’Ater partecipi alle assemblee dei condomini, l’eliminazione delle criticità relative all’iter per la richiesta del CAS e la richiesta alla Regione di farsi carico del debito di bilancio dell’Ater, non solo non hanno avuto risposte, ma neppure orecchie che ascoltassero” aggiunge Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Di fronte a chi da sette anni non può rientrare a casa propria e chiede solo trasparenza, l’assenza e l’indifferenza della giunta Marsilio sono un’immeritata mortificazione, sulla quale non si può sorvolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho già annunciato un emendamento sulla questione finanziaria dell’Ater e metterò in atto qualsiasi iniziativa utile a risolvere questa triste vicenda” conclude Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

