Consiglio Regionale, la nota. Pepe: “Zennaro sostenga legge ceramica Castelli”

(ACRA) – “È di pochi giorni fa l’appello del vice segretario regionale della Lega, Antonio Zennaro, ai parlamentari teramani affinché riprendano la proposta di legge per la tutela e la promozione della ceramica artistica ed artigianale ferma in parlamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un appello condivisibile che offre l’occasione per invitare Zennaro a sostenere, tramite i consiglieri regionali del suo partito, la mia proposta di legge regionale sulla ceramica artigianale di Castelli, presentata un mese fa” scrive il consigliere regionale Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La proposta depositata riconosce Castelli ‘Città della Ceramica artigianale abruzzese’ prefiggendosi di tutelare, valorizzare e promuovere la storia e lo stile delle lavorazioni delle maioliche castellane – recita la nota online sul portale web ufficiale. La legge oltre alla promozione del prodotto ceramico ha anche la finalità di sostegno al tessuto socio-economico locale e regionale – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, la proposta potenzia i percorsi formativi del Liceo Artistico ‘F. A. Grue’ di Castelli, punto di riferimento fondamentale per tramandare le preziose conoscenze alle generazioni future – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, la proposta assicura un concreto sostegno allo storico evento annuale di celebrazione dei prodotti artigianali regionali, giunto alla sua 59° edizione” aggiunge Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Il sostegno di tutti i consiglieri regionali a questa proposta di legge rappresenterebbe un importante segnale di attenzione verso una comunità custode di una preziosa arte, vanto dell’Abruzzo intero – recita il testo pubblicato online. In attesa che anche a livello nazionale intervengano strumenti efficaci, confido quindi in un convinto appoggio di Zennaro” conclude Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

