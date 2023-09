Consiglio Regionale, la nota. Personale sanità, Febbo: risposte concrete

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Anche la recente decisioni di assumere e assegnare ben 29 operatori sanitari tra infermieri ed OSS alle aree interne, Area Strategica Basso Sangro-Trigno, viene pressa a pretesto per contestare l’operato dei vertici Asl 02 e la Regione Abruzzo”. Così interviene il capogruppo Forza Italia Mauro Febboche che aggiunge: “Questa volta è sceso in campo il “campione del trasformismo” e di “percettori di incarichi”, il presidente Unione dei Comuni Arturo Scopino, forse seccato dalla decisione molto tardiva (secondo il sottoscritto) da parte della Giunta Regionale di revocargli l’incarico di Commissariato della Comunità Montana e di verificare alcune delle tante decisioni e operazioni portate avanti dallo stesso negli anni – precisa il comunicato. Gli vorrei ricordare che i suoi attuali “compagni” della precedente Giunta D’Alfonso fecero nomine, proroghe e deliberato atti strategici sin l’8 febbraio 2014 e si vota a il 10, per cui lezioni magari le diano a loro stessi – precisa la nota online. Circa la determinazione specifica sa’ benissimo che sono decisioni che seguendo iter di confronto (o concentrazione nel linguaggio della sinistra) sanitari interni di cui avrebbe fatto bene a documentarsi poiché risultano da verbali depositati peraltro certificati dalla mappa degli interventi Pnrr presentata alla Conferenza dei Sindaci (vedi allegato). Il tutto è stato preceduto da incontri specifici che il DG Schael ha avuto con sindaci incontrati personalmente e con sopralluoghi nei singoli territori, cosa che nessun DG aveva eseguito prima – viene evidenziato sul sito web. Questa è solo una delle risposte alle tante problematiche sanitarie che nelle aree interne sono ancora di più urgenti e necessarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con l’attuazione della rete Territoriale (approvata da questa maggioranza di Cdx), l’attuazione degli interventi previsti nel Pnrr e l’approvazione in Consiglio Regionale a brevissimo della rete Sanitaria finalmente si riuscirà a superare le diverse difficoltà ed emergenze di cui la Sanità (tutta non solo abruzzese) soffre e aggravate dalla Pandemia – Il “trasformista” Scopino & C. se ne facciamo una ragione, non è con queste illazioni e fake che riusciranno a ribaltare il successo elettorale del Cdx alla prossima competizione elettorale” conclude il capogruppo FI Mauro Febbo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it