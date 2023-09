Consiglio Regionale, la nota. Pescara-Roma, Febbo su interramento binari

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Ancora un intervento inopportuno e poco produttivo quello del “fuggiasco” ex presidente D’Alfonso su un ineccepibile grande risultato ottenuto dalla Regione e dal Comune di San Giovanni Teatino sull’interramento del tratto ferroviario della tratta Pe-Roma che attraversa e taglia c.so Italia”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – riporta testualmente l’articolo online. “L’aver ottenuto una sostanziale modifica del progetto iniziale di RFI – prosegue Febbo – che avrebbe stravolto la vivibilità, l’economia e finanche l’aggregazione sociale di Sambuceto e che solo grazie ad una fortissima opposizione della cittadinanza, dell’amministrazione comunale capeggiata da un irriducibile Sindaco e dalla stessa regione schierata a sostegno delle posizioni propositive e migliorative dopo mesi e mesi di confronto con i vertici e tecnici delle stesse Ferrovie si è riusciti a modificare arrivando alla proposta di realizzazione dell’interramento per 540 mt e lo spostamento della dislocazione della stazione a servizio anche dell’ aereoporto ha suscitato le “gelosie” e le conseguenze “ire funeste” di un ex presidente sempre più solo nelle proprie conferenze e marginalizzato a Roma – si legge sul sito web ufficiale. Prima riconosce la serietà del lavoro portato avanti dai vertici di RFI poi disconosce il protocollo sottoscritto a Roma dagli stessi, dalla Regione, da Tua e dal Comune senza però documentare e certificare le sue generiche illazioni – precisa il comunicato. Infatti la documentazione prodotta datata 2018 è stata ampiamente superata ed archiviata con ben due ipotesi progettuali successive , e il protocollo sottoscritto risponde nei fatti a quelle problematiche . Mi premuniro’ di farlo avere al fuggiasco D’Alfonso così potrà istruirsi e farne tesoro – aggiunge testualmente l’articolo online. RFI, nelle figure apicali dell’ AD G.Striguglio, del consigliere di Amministrazione M. Cipolla nonché del Commissario Macello (oltre i diversi Direttori e Progettisti) ha già ampiamente dichiarato ufficialmente e pubblicamente, addirittura con uno specifico fruttuoso sopralluogo nonché certificato le modifiche al progetto che i tecnici stanno elaborando definitivamente e dettagliatamente per poter presentare alla cittadinanza e a tutti i portatori di interessi nel “dibattito pubblico” che si terrà all’inizio di ottobre a cui lo stesso D’Alfonso potrà partecipare e portare il suo contributo se lo vorrà. Le procedure per arrivare ad una programmazione adeguata sia alle esigenze ferroviarie che utile alla comunità sono state lunghe, difficili, contrastate ma produttive e a differenza di ciò che sostiene il fuggiasco ex presidente arriveranno a definire un progetto di assoluta evoluzione e moderna funzionalità. l’Abruzzo dalla sua fuga romana sta conoscendo un’altra realtà fatta di operosità, risultati concreti, di sviluppo e alta rappresentativita’ a livello Governativo di cui gli abruzzesi ne hanno positiva contezza e che saranno certificati dal prossimo successo elettorale che non saranno le isterie e rimuginazioni dalfonsiane a mettere in dubbio”. Conclude il capogruppo di Forza Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

