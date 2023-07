Consiglio Regionale, la nota. Pescara-Roma: Verrecchia (FdI) replica a D’Alfonso

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “È comprensibile il ‘deragliamento’ dell’on. Luciano D’Alfonso non fosse altro per l’imbarazzo di non aver prodotto nulla sull’importante infrastruttura Pescara -Roma- durante la sua legislatura quando l’Abruzzo, infatti, è rimasto con il freno di emergenza sempre attivato – aggiunge testualmente l’articolo online. Se fosse stato presente, ieri, ad Avezzano avrebbe potuto assistere, D’Alfonso, a quanto dichiarato da chi è chiamato a lavorare con i fatti, ossia gli interlocutori istituzionali preposti che hanno, anche con la loro presenza, ribadito quanto il lavoro sul progetto di potenziamento stia procedendo – Stia tranquillo l’onorevole abruzzese, la velocizzazione della Roma-Pescara va avanti, con il centrodestra a guida Marsilio che continuerà a trasportare la nostra regione fuori dall’isolamento dove lui e il centrosinistra lo avevano condannato”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it