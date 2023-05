Consiglio Regionale, la nota. Pettinari: profondo rosso delle Asl è certificato

- Advertisement -

– “Mi stupiscono le dichiarazioni dell’Assessore Verì, forse pensa che facendo un gioco di parole riesca a celare lo sfacelo economico in cui versano le Asl dopo quattro anni e mezzo di governo di centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. L’Assessore dovrebbe spiegare bene ai cittadini che il fatto di aver compensato nel tavolo di monitoraggio le perdite delle AA.SS.LL. abruzzesi con l’avanzo derivante dal GSA (gestione sanitaria accentrata) non significa che le Asl non hanno i conti in rosso – riporta testualmente l’articolo online. Anzi, l’azione certifica proprio che le Asl, non solo non riescono a chiudere in pareggio i propri conti, ma che il disavanzo accumulato dalle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo è aumentato notevolmente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La dichiarazione dell’Assessore sui conti Asl dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, che questa maggioranza si muove sul filo della semantica probabilmente per buttare fumo negli occhi ai cittadini – precisa il comunicato. Ma il sottoscritto non sarà imbonito da interpretazione di dati e giochi di parole: il profondo rosso delle Asl è un dato certificato – I numeri sono pubblici – precisa la nota online. E che l’Assessore abbia utilizzato l’avanzo del GSA per compensare il disavanzo davanti al tavolo di monitoraggio non rende la situazione meno catastrofica, e men che meno risolta, per la nostra sanità” così il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in merito alle dichiarazioni dell’Assessore Verì sui bilanci Asl in rosso al 2022. (com/red)

