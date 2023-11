Consiglio Regionale, la nota. Pettinari su carenza personale negli ospedali

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Ore di attesa, sale affollate e personale insufficiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono queste le segnalazioni che ci arrivano da più pazienti che nei giorni post-festivi si recano nel reparto di day hospital oncoematologico del Santo Spirito di Pescara” ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che continua: “Il problema risiede molto probabilmente nella cronica carenza di personale che attanaglia le nostre Asl. Infatti nei giorni rossi sul calendario, come ieri 1 novembre, il day hospital si ferma con la conseguenza che nel giorno successivo il sovraffollamento provoca numerosi disagi ai pazienti e al personale, che deve gestire una mole di presenze superiore all’ordinario – recita il testo pubblicato online. Le persone, inoltre, si ammassano anche perché oncologia ed ematologia condividono la stessa sala d’aspetto, che tra l’altro risulta con le finestre bloccate e senza aria condizionata – si legge sul sito web ufficiale. Una situazione insostenibile che deve essere immediatamente risolta, anche per i rischi legati alla promiscuità di pazienti fragili: il personale in forza all’ospedale ha il diritto di godere dei giorni festivi, ma allo stesso tempo i pazienti hanno diritto a un servizio efficiente, soprattutto per patologie oncologiche e debilitanti come quelle trattate nel reparto – recita il testo pubblicato online. Più personale permetterebbe una turnazione tale da garantire il servizio day hospital, almeno per chi deve effettuare la chemioterapia, anche nei giorni di festa e senza recare danno all’utenza – viene evidenziato sul sito web. Sono anni che denuncio queste criticità ed è inaccettabile che a pagare le conseguenze della carenza di forza lavoro, e probabilmente di una cattiva gestione della stessa, siano i pazienti e il personale che si trova a gestire un turno complicato tra le legittime lamentele dei cittadini – Segnalerò per l’ennesima volta queste criticità all’Assessore competente e nel prossimo futuro mi recherò io stesso nel reparto per una visita ispettiva” conclude – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it