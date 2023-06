Consiglio Regionale, la nota. Pettinari sull’inchiesta al Comune di Pescara

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Aprendo il giornale leggiamo notizie sulle indagini che riguardano il Comune di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Un senso di amarezza profonda nel vedere che ci sono nebulosità sulla gestione della cosa pubblica nella nostra città che hanno richiesto l’intervento della Polizia Giudiziaria e alla Procura della Repubblica – viene evidenziato sul sito web. A questi ultimi va il mio sentito ringraziamento che, come cittadino e come rappresentante delle istituzioni, voglio fare pubblicamente, poiché sono realtà che rappresentano importanti avamposti di legalità e tutela della collettività. Spiace dover constatare che sembrerebbero coinvolti nelle indagini anche esponenti della politica locale che gettano un’ombra sulle Istituzioni che, al contrario a mio avviso, dovrebbero sempre dare il buon esempio più di qualunque altro cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Confido nella magistratura affinché presto si faccia la dovuta chiarezza” così il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari in merito alle notizie sull’inchiesta relativa ad alcuni cantieri legati al Giro D’Italia 2022. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it