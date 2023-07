Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: “Caos totale nei canili abruzzesi”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Oggi in V Commissione abbiamo ascoltato il Signor Gabriele Bettoschi di Legambiente sulla questione del canile di Sulmona: è emerso un quadro drammatico di randagismo nell’intera regione Abruzzo, oltre che di abusivismo di alcuni canili, oltre che l’inadeguatezza di quelli di tutta la provincia dell’Aquila con un accertato aggravio dei costi sulla collettività e con una situazione sanitaria disastrosa”. Interviene a Commissione ancora in corso, Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale PD e sottolinea: “L’ultima legge regionale che disciplina la tutela degli animali risale al lontano 2013, ma non ha mai dato seguito ad una proposta di regolamento conseguente rendendola di fatto obsoleta sin dalla nascita – si apprende dal portale web ufficiale. Problematiche macroscopiche come la lotta al randagismo, la deportazione, l’avvelenamento e il maltrattamento, il perseguimento del diritto alle cure sanitarie veterinarie, l’obbligatorietà di un registro anagrafico degli animali d’affezione, l’attività di risanamento dei canili e quella di identificazione delle colonie feline, persino le campagne di adozione consapevole, sembrano non interessare affatto l’assessorato alla Sanità e segnatamente l’assessore Verí. Trasmetterò gli atti alla Procura della Repubblica e alle autorità competenti per chiedere la verifica dello stato di tutti i canili della regione Abruzzo”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

