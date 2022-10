Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci chiede Commissione di Vigilanza su Adsu

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sulla vertenza dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila ho richiesto formalmente al presidente Pietro Smargiassi – e con il carattere dell’urgenza che la tematica richiede – la convocazione della Commissione di Vigilanza e Controllo del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le lavoratrici e i lavoratori dell’ADSU meritano di avere una certezza tanto nel percorso di riassorbimento lavorativo quanto nella puntuale verifica di quanto successo nelle ultime ore – si apprende dalla nota stampa. Al contempo, gli studenti universitari hanno diritto a veder riconosciute qualità, adeguatezza e celerità nei servizi previsti per loro dalla Legge – si apprende dalla nota stampa. Allo stato attuale e nonostante gli accordi precedentemente assunti anche nella Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale, 19 lavoratori sono stati licenziati dall’azienda uscente e non sono stati riassorbiti dalla Europol Vigilanza srl, contravvenendo alla clausola sociale inserita nell’art.7 del capitolato di gara pubblicato e violando il verbale di accordo sottoscritto – recita il testo pubblicato online. Ci troviamo di fronte ad una problematica non solo politica, ma anche amministrativa tra l’indirizzo dato e l’azione intrapresa oltre che a una mancanza di dialogo e di rispetto istituzionale tra l’amministratrice Morgante e il direttore dell’ADSU. Ho pertanto richiesto l’audizione in Commissione non solo dei vertici ADSU e della Società subentrante, ma anche dei sindacati, dei rappresentanti UDU e dell’assessore alle politiche sociali del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. La politica deve recuperare la dimensione giusta a partire dalla parola “programmazione” scomparsa ormai dai radar di questa amministrazione regionale a guida Marsilio e dal recupero di una visione dei servizi, tra i quali non si può prescindere dal diritto al lavoro e da quello allo studio”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it