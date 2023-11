Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: il biglietto unico sarà presto realtà

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Un unico biglietto che garantisca l’accesso ai servizi di trasporto collettivo e permetta spostamenti multipli nel territorio della città dell’Aquila con un’unica tariffa – viene evidenziato sul sito web. Ce lo chiede il buonsenso, ben prima degli studenti, dei lavoratori pendolari, dei turisti della nostra regione – Oggi la II Commissione Territorio del Consiglio regionale ha approvato due Risoluzioni sul progetto relativo al biglietto denominato “Unico” che speriamo venga avviato a partire dall’esercizio 2024 dopo aver individuato le risorse adeguate nel Bilancio di prossima approvazione – si apprende dalla nota stampa. Le due risoluzioni sono una che mi vede come primo firmatario e che riguarda il territorio del capoluogo di regione e i comuni limitrofi e l’altra del sottosegretario De Annuntiis, che ho voluto sottoscrivere anch’io, più ambiziosa perché riguarda successivamente tutta l’area regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio il consigliere Di Benedetto e il collega Santangelo che hanno firmato la Risoluzione specifica sulla città dell’Aquila; quest’ultimo anche per avermi aiutato a far comprendere ai commissari della maggioranza scettici, quanto il nostro territorio sia ancora più peculiare per il passato ancora pesante che grava sulle sue spalle, le caratteristiche orografiche e il sempre maggiore richiamo turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio il consigliere comunale Paolo Romano con cui da anni condivido questo importante obiettivo e che ha fatto un grande lavoro di raccordo in Consiglio comunale, in CXonsiglio regionale e con la CGIL per raggiungere l’unità d’intenti che serviva al progetto – recita il testo pubblicato online. Partire dal Capoluogo di Regione significa riconoscere i cambiamenti che la città dell’Aquila ha avuto dal sisma a oggi e riconoscerne le peculiarità di città territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Non ci saranno più le sperequazioni che vedevano un cittadino dell’area metropolitana Chieti-Pescara, dove il servizio è attivo dal 2004, pagare il costo del trasporto nella sua area di riferimento € 2,40 a fronte del cittadino della Provincia dell’Aquila che paga ancora € 6,20. Credo che la realizzazione del Biglietto Unico nella nostra città sia una grande vittoria non solo personale, ma per l’intero territorio – recita il testo pubblicato online. Questo però non deve far perdere di vista quello che dovrà essere l’obiettivo finale, quello cioè di dare a tutto il territorio regionale il biglietto unico, comprendendo le aree della Marsica, della Valle Peligna, anche Teramo che insieme all’Aquila era stato escluso dalla fase sperimentale del 2004 e che ha l’importante necessità di implementare i servizi a favore della sede universitaria presente sul territorio”. Così in una nota il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

