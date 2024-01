Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci (PD) su ridimensionamento scolastico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, scrive: “Da troppo tempo nell’organizzazione dei servizi si è affermata una tendenza che sotto l’apparenza della razionalizzazione si dimostra sempre più dannosa e paradossale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È la logica per cui certi servizi pubblici (una scuola, una farmacia, un ufficio postale, una linea di trasporto, ecc.) vengono garantiti solo se c’è convenienza economica: cioè se si “autofinanziano” con i contributi degli utenti – Altrimenti queste attività diventano diseconomiche e vengono prima ridotte e poi definitivamente eliminate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo avviene soprattutto nelle aree più fragili, nei paesi di montagna, nelle realtà dove già da tempo è in atto un lento, inesorabile spopolamento – recita il testo pubblicato online. L’esito è drammatico: ci sono pochi abitanti = si tagliano i servizi = così si riducono ulteriormente gli abitanti = i servizi vengono eliminati = i paesi a un certo punto muoiono – recita il testo pubblicato online. Questa logica ormai si applica anche ad altre realtà e per altri settori attraverso accorpamenti che ne riducono la diffusione e l’efficace funzione sul territorio: si pensi ai presìdi sanitari, ai tribunali, agli istituti scolastici – Si tratta di cose che vanno oltre il funzionamento della Pubblica Amministrazione e riguardano la crescita culturale e formativa dei giovani, la tenuta sociale delle nostre comunità, la tutela di diritti fondamentali, il benessere, la salute, la dignità e la felicità delle persone – si apprende dalla nota stampa. In una parola, il futuro dei nostri figli – precisa il comunicato. Questa lunga premessa, per dire che il Piano di Dimensionamento scolastico è parte di questo doloroso declino – recita il testo pubblicato online. Il Decreto Milleproroghe approvato dal Governo Meloni aveva previsto che in Abruzzo si eliminassero undici Dirigenze scolastiche e dunque si accorpassero tra di loro gli Istituti coinvolti – precisa la nota online. Questo obiettivo, per il 2024, è stato ridotto a sette e tre di queste Dirigenze verranno soppresse nella provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Così viene sacrificato lo storico e centrale Istituto comprensivo Serafini Di Stefano di Sulmona, si decide l’accorpamento ad Avezzano dell’IIS Torlonia Bellisario con l’IIS Croce e l’accorpamento del Liceo artistico Bellisario con l’Istituto tecnico Galilei, mentre l’Alto Sangro perderà la dirigenza dell’Istituto alberghiero frequentato da studenti sangrini, peligni e marsicani – precisa il comunicato. Ci si può illudere che tagli e ridimensionamenti consentano qualche apparente risparmio – aggiunge testualmente l’articolo online. In realtà sono scelte che pagheremo care e che in futuro ci costeranno molto di più di quanto si pensi adesso di risparmiare perché impoveriranno la nostra società e indeboliranno la struttura formativa – si apprende dal portale web ufficiale. L’Italia nel 2021 ha speso per l’istruzione il 4,1% del PIL a fronte della media europea del 4,9%. Continuare con la sola logica dei tagli servirà solo a desertificare un terreno che andrebbe invece coltivato con cura, sostenendo lo sforzo degli insegnanti e del personale che vi si dedicano con passione”. (com/red)

