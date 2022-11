Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci: “Rischio serio per attività sportive”

- Advertisement -

– “Come purtroppo avevo preconizzato e denunciato per tempo, il rischio che la Regione Abruzzo danneggi l’intero settore delle attività sportive si sta per concretizzare – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’aumento folle delle bollette energetiche – dovute alla guerra in Ucraina e alla speculazione internazionale – sta provocando danni irreparabili alla vita delle persone, alle famiglie più fragili, alle attività economiche soprattutto delle piccole imprese”. Lo scrive il consigliere regionale del Partido Democratico, Pierpaolo Pietrucci, e prosegue: “In questo scenario pagano un prezzo altissimo, fino al rischio di chiudere o fallire, anche le società, le associazioni, le attività sportive che per funzionare soprattutto in inverno, hanno bisogno di energia per il riscaldamento, l’illuminazione, le attrezzature, gli spogliatoi – precisa il comunicato. Se la Regione si comportasse con equità e rispetto di tutti, non sarei costretto insieme a tanti – direi quasi tutti – i rappresentanti dello sport abruzzese a denunciare lo scandalo in atto – È sinceramente incomprensibile il motivo per cui la regione Abruzzo sia disponibile ad erogare ben 1 milione e 100 mila euro per le piscine riconosciute Coni o Fin e nulla – zero euro per intenderci – per tutti gli altri sport. Perché? Bisogna fare un favore a qualcuno e un gigantesco sfregio agli altri? Spero di no – aggiunge testualmente l’articolo online. C’è un criterio che mi sfugge? Magari non mi sono accorto che il 90% della pratica sportiva in Abruzzo si svolge in piscina e dunque il nuoto (nemmeno tutto, però, e cioè solo le piscine affiliate a CONI e FIN) merita la totalità dei fondi recuperati? Si pensa che il nuoto faccia meglio di altri sport alla salute, alla crescita, al benessere dei giovani e delle persone più di quanto altre attività sportive riescano a fare? Che senso ha generare una discriminazione del genere?”. “Le mie, lo so, sono domande retoriche e provocatorie – spiega Pietrucci – Perché io sarò il più felice se le piscine verranno sostenute coi fondi della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma devono esserlo al pari degli altri – precisa la nota online. Perché la cosa peggiore nei periodi di crisi è scatenare la guerra tra i poveri, generando inutili rivalità e gelosie – recita la nota online sul portale web ufficiale. La ‘competizione’ leale e sportiva lasciamola agli atleti”. “La politica assicuri equità e rispetto dei diritti e delle esigenze di tutti: se si è trovato oltre un milione di euro per le piscine se ne devono trovare altri quattro milioni per tutti gli sport, i campi, i tendoni, le palestre, i luoghi dove si pratica l’attività fisica – si legge sul sito web ufficiale. I costi delle bollette che le associazioni sportive sostengono non possono ricadere sui bilanci familiari: altrimenti il rischio, anzi la certezza, è che le strutture chiudano o le famiglie scelgano di non far fare più sport ai figli – Tranne i ricchi che potranno permetterselo e che magari ringrazieranno Marsilio”, conclude il Consigliere regionale PD. (com/red)

