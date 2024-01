Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci su destino immobile ex Inam all’Aquila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il rilancio del confronto sul destino dell’ex Inam di via XX settembre come parcheggio e come infrastruttura della mobilità urbana è un nodo importante del dibattito pubblico ed elettorale – Per amore della verità voglio ricordare che è mia la ‘paternità’ originale della proposta e che l’idea fu discussa oltre 6 anni fa in un incontro in Regione in cui, con me, erano presenti proprio Carla Mannetti allora assessore comunale, il Direttore generale della Regione Vincenzo Rivera e Rinaldo Tordera manager ASL1. L’esito positivo dell’incontro portò all’inserimento dell’idea nel Piano della Mobilità Urbana che la Mannetti elaborò per il Comune – Successivamente il manager della ASL1 Testa avviò l’iter e stava anche per assegnare l’incarico progettuale, ma le continue sostituzioni ai vertici ASL hanno poi rallentato tutto”. Lo dichiara il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, e sottolinea: “Con l’attuale DG Ferdinando Romano sono riuscito a scongiurare la ristrutturazione dell’immobile con una destinazione sanitaria (sarebbe un ulteriore devastante attrattore di traffico in quella zona, e poi la ASL per le sue esigenze operative possiede l’intera area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio) tenendo aperta la soluzione del parcheggio che sarebbe realizzabile in breve tempo e rappresenterebbe una soluzione ottima per residenti, turisti, pendolari – precisa il comunicato. Nel frattempo – dopo la Mannetti – il Comune dell’Aquila non ha fatto nulla: l’assessore alla mobilità, quello alle Opere pubbliche o alla ricostruzione, sindaco e giunta hanno lasciato in abbandono e nel degrado una struttura per la cui futura destinazione sono già da anni disponibili ben 5 milioni di euro – Il risultato è che quell’area è stata condannata al degrado peggiorando la viabilità urbana e la qualità della vita degli aquilani – E l’onestà intellettuale, che pure riconosco alla Mannetti, dovrebbe portarla a fare nomi e cognomi dei responsabili dell’inerzia, tra cui i suoi amici della Lega in Comune e il suo collega di partito e vicepresidente della Giunta Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Non basta una generica lamentela: è a loro direttamente che va rivolta la critica per il nulla che hanno fatto – recita il testo pubblicato online. Bisogna subito attivare un Tavolo istituzionale tra Comune e ASL1″; conclude Pietrucci – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

