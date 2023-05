Consiglio Regionale, la nota. Pietrucci sulla scomparsa di Clara Ciuca

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Clara è stata una protagonista battagliera dei diritti degli operai e delle operaie dell’Aquila dai tempi del Consiglio di fabbrica dell’Italtel e dell’Esecutivo di fabbrica, l’organismo incaricato di fare le trattative con la direzione aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le lotte di quel tempo hanno segnato la storia sindacale e industriale della città, hanno dato consapevolezza dei diritti sul lavoro a migliaia di persone, hanno testimoniato il valore insostituibile dell’industria come luogo di produzione, realizzazione, crescita sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La grinta di allora, Clara l’ha conservata sempre nella sua attività sindacale nella UIL a fianco dei lavoratori metalmeccanici – precisa la nota online. E dopo il terremoto ha spinto costantemente e più di prima per costruire e difendere l’occupazione, sempre presente nei tavoli istituzionali per la ricostruzione, in prima fila dove si combatteva per la rinascita produttiva e civile dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Perdiamo una donna preziosa che ci ha insegnato con umiltà e passione a stare sempre dalla parte dei lavoratori – precisa il comunicato. In questo momento di dolore straziante, un abbraccio fortissimo a Pierluigi Caputi, ai figli, a Rinaldo Ciuca, ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene come me”. Così in una nota il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – precisa la nota online. (com/red)

