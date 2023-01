Consiglio Regionale, la nota. Ponte Ciclopedonale Tronto, D’Annuntiis: si farà

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La Regione Abruzzo conferma la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto – riporta testualmente l’articolo online. “Oggi in commissione infrastrutture – ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis – è stata respinta una risoluzione meramente strumentale del consigliere Pepe che chiedeva alla Giunta di fare attività che già sono state portate a compimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Ecco la verità su come stanno le cose – si apprende dalla nota stampa. L’opera si farà: la Regione Marche ha comunicato l’impossibilità a raggiungere le OGV entro il 31/12/2022 e la Regione Abruzzo per non perdere le risorse le ha messe a disposizione di altri interventi – precisa la nota online. La Regione Marche, in seguito alla variazione dei prezzi, ha comunicato un nuovo quadro economico con incremento di 650.000 euro per Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione Abruzzo ha inserito tale intervento all’interno della Ciclovia Adriatica prevedendo la copertura delle risorse complessive, pari ora a 1.650.000 euro per Regione, con fondi PNRR. Tale aggiornamento è stato comunicato al Ministero competente e a breve si provvederà alla sottoscrizione delle relative convenzioni – aggiunge la nota pubblicata. Tutto il resto – ha concluso il sottosegretario D’Annuntiis – appartiene alla polemica strumentale che, purtroppo, è diventata arte principale di chi non ha nulla da dire”. (com/red)

