Consiglio Regionale, la nota. Ponte ciclopedonale Tronto, risoluzione di Pepe

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Dopo mesi di silenzio e nessuna risposta nel documento di Bilancio regionale, oggi in seconda Commissione è stata discussa la mia Risoluzione sul ponte ciclopedonale sul Tronto – recita il testo pubblicato online. Un documento che ho posto all’attenzione del Consiglio regionale affinché non si spengano i riflettori su quest’opera strategica” fa sapere il Consigliere regionale Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Al Consiglio regionale – prosegue – ho chiesto di promuovere ogni iniziativa politica ed amministrativa necessaria a dare nuovo impulso, con la massima tempestività, per riavviare le procedure necessarie alla realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto – recita il testo pubblicato online. Dopo la revoca del finanziamento da parte di Marsilio e della sua maggioranza, abbiamo assistito a numerose promesse che non vogliamo vengano disattese” prosegue il Consigliere – Conclusione della progettazione, individuazione della copertura finanziaria dell’opera e stipula e sottoscrizione immediata di una nuova convenzione: queste le azioni da mettere in campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutti atti concreti, necessari per rimettere sul tavolo, con la Regione Marche e tutti gli Enti interessati, la realizzazione di questa strategica infrastruttura – si legge sul sito web ufficiale. Spero che i tanti cittadini e le numerose associazioni che hanno manifestato mesi fa la loro contrarietà alla revoca dei fondi per quest’opera, non debbano più patire rinvii – Continuerò a tenere alta l’attenzione su questo tema perché in Val Vibrata, dopo il disastro della spiaggia di Alba Adriatica e la revoca dei finanziamenti sul ponte ciclopedonale sul Tronto, delle promesse di D’Annuntiis non sappiamo che farcene” conclude Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell'Emiciclo.