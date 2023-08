Consiglio Regionale, la nota. Ponte Tronto, Pepe (PD): “La Regione tace”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La scorsa settimana, appena giunta la notizia del definanziamento da parte del Governo nazionale di numerose opere previste nel Pnrr, ho espresso la mia preoccupazione circa la realizzazione del Ponte sul Tronto – recita il testo pubblicato online. Oggi anche il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni parla pubblicamente di scelte scellerate da parte del Governo Meloni e condivide la mia stessa preoccupazione sul destino di un’opera che la Comunità truentina, e non solo, aspetta da anni” scrive il consigliere regionale Dino Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Voglio ricordare che la realizzazione del collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto ha già subito il disimpegno delle risorse da parte della Regione nel Settembre 2021, questa seconda battuta d’arresto, con la cancellazione totale dei fondi per il rafforzamento della mobilità turistica e nello specifico proprio degli investimenti destinati alle ciclovie turistiche, provocherebbe un danno non più tollerabile” prosegue il Consigliere – “In questa vicenda il silenzio della Giunta Marsilio, dopo tanta arroganza e spavalderia è intollerabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Sindaco di Martinsicuro che non ha competenza sul reperimento delle risorse si prende responsabilità, che non ha, di fornire rassicurazioni, mentre la Regione tace – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vagnoni conosce bene le promesse non mantenute da questa giunta regionale: dalle scogliere promesse 5 anni fa e mai realizzate, alla casa di risposo chiusa, fino all’ospedale declassato – E conosce viceversa le azioni vere e concrete del masterplan a cominciare dal lungomare! All’esecutivo regionale rinnovo l’appello a farsi carico nella conferenza Stato regioni e nei luoghi deputati, di interventi per scongiurare questo ennesimo taglio di risorse – si apprende dalla nota stampa. Sono certo che anche il Sindaco Vagnoni reputi necessaria un’azione decisa della Regione che, finalmente, permetta la realizzazione di quest’opera strategica tanto attesa” conclude Pepe – (com/red)

