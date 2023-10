Consiglio Regionale, la nota. Premio Polidoro,pubblicato il bando partecipazione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Pubblicato il bando di partecipazione della ventiduesima edizione del Premio Polidoro – riporta testualmente l’articolo online. Il riconoscimento giornalistico, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, è patrocinato e sostenuto dal Consiglio regionale e dalla Fondazione Carispaq. Da quest’anno è prevista una nuova sezione speciale del premio dedicata agli studenti delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine, denominata “Emanuela Romitelli” in onore di una giovane giornalista abruzzese prematuramente scomparsa – si legge sul sito web ufficiale. Sarà premiato il miglior articolo e o servizio radio-televisivo-podcast che abbia affrontato tematiche per la diffusione dei valori della professione come la tutela dei diritti umani, il superamento delle barriere, le pari opportunità, il femminicidio, il bullismo, l’integrazione sociale, le nuove povertà, la convivenza civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questa categoria, è previsto un premio di mille euro per un singolo vincitore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre ai giovani è prevista, come negli anni precedenti, la partecipazione dei giornalisti – precisa il comunicato. Il concorso prevede l’assegnazione di millecinquecento euro al primo classificato, mille euro per il secondo e cinquecento euro per il terzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli articoli, i servizi giornalistici, le inchieste e le fotografie devono essere stati diffusi attraverso mezzi di comunicazione quali trasmissioni radiofoniche o televisive, pubblicazioni online o podcast, compresi nel periodo che va dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2023. Coloro che sono interessati a partecipare sono tenuti a consegnare i loro contributi, pena l’esclusione, in un’unica copia, allegando i dati anagrafici e i dettagli relativi alla pubblicazione e fornendo il consenso al trattamento dei dati personali – precisa il comunicato. Questa documentazione dovrà pervenire entro martedì 28 novembre 2023. I lavori vanno inviati in una busta chiusa, indicando chiaramente come oggetto “Premio Polidoro XXII Edizione anno 2023”, all’indirizzo della segreteria dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, situata in Via Guido Polidoro 1, 67100 L’Aquila, tramite servizio postale raccomandato A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

