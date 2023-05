Consiglio Regionale, la nota. Punta Penna, Smargiassi: monitoraggio costante

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Le criticità emerse nel tavolo di confronto tenutosi lo scorso giovedì 18 maggio presso il Comune di Vasto, sul tema dei miasmi odorosi nella zona industriale, mi hanno spinto a depositare una risoluzione con cui si impegna Regione Abruzzo ad un monitoraggio costante dei valori e delle sostanze emesse nell’aria in quella zona” ad affermarlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi – precisa il comunicato. “Fino ad oggi si è andati avanti con delle rilevazioni saltuarie con postazioni mobili capaci di rilevare (a detta degli stessi tecnici) solo valori di rischio per esposizione al traffico veicolare, ma questo non è più sufficiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’attività di controllo costante e puntuale può essere portata avanti solo attraverso l’installazione di una stazione fissa di rilevamento da parte di ARTA” prosegue Smargiassi “ritengo infatti che una zona così delicata, non foss’altro per l’immediata vicinanza alla riserva naturale regionale di Punta Aderci, debba avere un presidio fisso che fornisca dati utili, in maniera costante, ai fini di un attento monitoraggio della situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tal proposito sto depositando una risoluzione che faciliterebbe l’Arta a considerare tale ipotesi attraverso l’ampliamento del “Piano di Monitoraggio della qualità dell’aria redatto dalla Regione Abruzzo”. Sulle altre tematiche emerse nel corso del tavolo di confronto, cui hanno partecipato numerose sigle ambientaliste e soprattutto tante associazioni di cittadini, ho attivato l’ufficio di presidenza della Commissione Vigilanza, al fine di approfondire la situazione acquisendo i necessari documenti dai soggetti coinvolti” conclude – (com/red)

