Consiglio Regionale. S.Maria Sabato Santo,Bocchino inaugura nuovi spazi

– “Sono orgogliosa di aver inaugurato questi spazi sportivi e ricreativi davvero molto preziosi per i nostri giovani – precisa il comunicato. Quando ci sono sinergie che funzionano si riescono a realizzare delle belle cose: in questo caso grazie alla stretta collaborazione tra un parroco lungimirante, le istituzioni e i parrocchiani, si è riusciti a tagliare un traguardo davvero importante”. Così il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino, intervenendo lunedì sera alla inaugurazione dei nuovi impianti sportivi e ricreativi realizzati presso la parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto anche grazie ad un contributo di 50 mila euro assegnato dalla Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Un contributo che ha supportato “un progetto meritorio per il quale mi sono impegnata fin dal primo momento perché se le belle cose che si riescono a progettare e realizzare sono per i giovani lo sono ancora di più – ha sottolineato ancora la consigliera regionale del Carroccio ricordando i suoi trascorsi giovanili in oratorio – I nostri ragazzi possono venire qui a fare sport, a fare amicizia, a socializzare’. ‘Un’idea di vita sana che condividiamo e per la quale il nostro impegno è stato e sarà sempre totale”. Nel corso di una cerimonia caratterizzata da tanti sorrisi e un clima di festa e cordialità, il primo pensiero del parroco, don Antonio Totaro, è andato proprio all’esponente della Lega: “Ho scelto questa sera per l’inaugurazione perché è la festa della parrocchia – si apprende dal portale web ufficiale. C’è ancora da fare, ma intanto consegniamo alla comunità queste strutture – si apprende dalla nota stampa. Volevo ringraziare naturalmente Sabrina Bocchino che ci ha aiutato ad ottenere un fondo di 50mila euro dalla Regione che abbiamo già spesso tutto”. Don Antonio ha ricordato come presso i locali della parrocchia verranno collocate temporaneamente le scuole medie e ‘quindi questi impianti serviranno anche per le attività scolastiche oltre a rappresentare uno spazio con il quale possiamo provare a riprendere contatto con i ragazzi, con i giovani”. Bocchino ha guardato anche al futuro della zona: “Questo è uno dei quartieri più belli e popolosi di Vasto, noi vogliamo che cresca sempre meglio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione Abruzzo, grazie all’impegno della Lega, ha ottenuto e dirottato fondi pari a 902.500 euro per due progetti di riqualificazione urbana nella città di Vasto, uno proprio nel quartiere parrocchiale, ricompresi nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA). Nei pressi della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo sorgerà un’area verde attrezzata con stazioni di ricarica per veicoli elettrici, un impianto per il recupero di acque pluviali, servizi igienici, un’area playground per bambini dai 3 ai 14 anni, un’area fitness all’aperto, uno spazio ginnico per gli over60, un dog park provvisto di scivoli e tunnel, un’area libreria all’aperto, una serie di arredi urbani, come panchine e tavolini, illuminazione a led (basso consumo energetico). Oltre a pavimentazione drenante e corsie ciclabili – ha concluso la consigliera regionale componente dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale – (com/red)

