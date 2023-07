Consiglio Regionale. Sanità, Boccchino: si cavalca l’onda del populismo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Lo diciamo da tempo ed ogni giorno ne abbiamo conferma, qualcuno cavalca l’onda del populismo mistificando la realtà a fini meramente elettorali facendo finta di non ricordare il suo contributo a demolire il sistema sanitario del basso chietino e non solo”. Così Sabrina Bocchino, consigliera regionale della Lega, alla luce delle polemiche “suscitate ad arte sulla sanità nell’Alto vastese – Chi sbandiera situazioni critiche in concomitanza di decisioni che hanno ripercussioni positive su un intero territorio – aggiunge -lo fa con spregio dei colleghi sindaci e dei cittadini di una intera comunità che grazie alla Regione Abruzzo si sono visti riconoscere una forma di assistenza sanitaria adeguata allo stato delle cose”. “L’auto medica a Carunchio, al di là delle chiacchiere da bar di una politica spicciola e propagandistica, è una realtà – aggiunge la consigliera regionale della Lega – nonostante le enormi difficoltà di reperimento del personale medico e sanitario, la copertura di quasi tutti i turni delle ambulanze medicalizzate allocate nei comuni di Castiglione Messer Marino e di Gissi è garantita per tutto il mese di luglio ed è un’altra realtà; gli investimenti regionali pari a 1,5 mln di euro su tutto l’Alto Vastese e 1 mln di euro per il solo PPI di Gissi, che non subirà tagli, sono un’altra realtà.’ ‘Il tutto – sottolinea la Bocchino – mentre su tutto il Paese imperversa la spada di Dàmocle del numero chiuso per l’ingresso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e alle Scuole di Specializzazione che di fatto ha ridotto la disponibilità di medici da poter introdurre nel sistema sanitario nazionale e regionale”. “A qualcuno ricordiamo che si bandiscono concorsi per medici specialisti che vanno deserti, che in alcune realtà si stanno utilizzando medici che sono ancora lungo il percorso di specializzazione – La strumentalizzazione di una criticità che ormai ha assunto i crismi di una drammatica situazione per fini meramente elettorali – sottolinea Sabrina Bocchino – denota senso di irresponsabilità e difficoltà di chi cerca in ogni modo di trovare un posto al sole per avanzare la propria candidatura alle prossime corse elettorali ed anziché provare a sedersi ad un tavolo per avanzare suggerimenti propositivi e fare fronte comune per rispondere alle emergenze preferisce la consuetudinaria gazzarra delle truppe cammellate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma i cittadini stanno continuamente dimostrando che questo modo di intendere la politica ha fatto il suo tempo punendo, e pesantemente, questa spasmodica rincorsa alla poltrona con ogni mezzo e metodo”. (com/red)

