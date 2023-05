Consiglio Regionale. Sanità: Verrecchia su codice presidio Tagliacozzo

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Sulla questione del codice di presidio di Tagliacozzo, mi sono immediatamente attivato per ottenere i chiarimenti necessari, sia con l’assessore Nicoletta Verì che con il direttore Pierluigi Cosenza”. Lo riferisce il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, dopo un incontro avuto con il sindaco Vincenzo Giovagnorio lo scorso giorno ad Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. “Le dichiarazioni dell’assessore Verì, alla quale esprimiamo piena fiducia per l’operato – dichiara Verrecchia – sono state esaustive e chiarissime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nessuno dell’amministrazione di centrodestra, iniziando dal presidente Marco Marsilio, farà venir meno i servizi presenti a Tagliacozzo, malgrado l’inerzia della precedente amministrazione regionale in materia di sanità. Detto questo – conclude il capogruppo regionale FdI – auspico che su questo argomento non si continuino ad alimentare polemiche strumentali che di certo non fanno l’interesse del nostro territorio”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it