Consiglio Regionale. Santangelo a Scanno per le celebrazioni del PNALM

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo interverrà alla prima giornata di Celebrazioni del Centenario del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in programma sabato 19 agosto, alle ore 18, nell’Auditorium delle Anime sante a Scanno dal titolo “Il Parco nazionale d’Abruzzo incontra gli abruzzesi nel mondo”. Dopo i saluti del Sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni e del presidente Unione delle Province Abruzzo Angelo Caruso, sarà proiettato il video del Centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A introdurre i lavori sarà il presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata; interverranno il consigliere giuridico del Sottosegretario Affari esteri On.Giorgio Silli, Marco Mastracci e la responsabile dell’Ufficio Programmazione, Innovazione e Competitività delle Politiche turistiche della Regione Abruzzo Cinzia Liberatore; previsto poi il Talk con gli scannesi all’estero – riporta testualmente l’articolo online. I lavori saranno coordinati dal giornalista Francesco Di Leo – riporta testualmente l’articolo online. Le Celebrazioni per la nascita del PNALM, istituite dalla Regione Abruzzo, con un’apposita Legge, intendono valorizzare questi primi 100 anni e sono pensate come un’iniziativa corale che vede la Regione collaborare con l’Ente Parco, gli Enti locali e le Associazioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Fino a settembre 2023 saranno realizzate iniziative culturali, artistiche e scientifiche, seminari, studi e ricerche, a cura di un Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rilevati professionalità, che hanno operato elaborando momenti di confronto e di divulgazione per raccontare al meglio la storia e le tematiche del centenario Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. I protagonisti, insieme alla fauna e alla flora del Parco, sono i Comuni dell’area abruzzese – Alfedena, Barrea, Bisegna, Civitella Alfedena, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortona dei Marsi, Pescasseroli, Scanno, Villavallelonga, Villetta Barrea – e le loro comunità, che ne hanno fatto la storia e il passato, ma che, soprattutto, ne costruiranno il futuro e lo sviluppo nei prossimi anni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it