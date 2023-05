Consiglio Regionale. Santangelo su criticità all’ex Onpi dell’Aquila

- Advertisement -

– “Sono venuto a conoscenza di difformità per quanto riguarda il budget destinato all’ex Onpi dell’Aquila, importante residenza pubblica per gli anziani e che svolge un ruolo cardine nell’assistere quanti non sono più autosufficienti – precisa il comunicato. Ho prontamente interessato l’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, che si è immediatamente adoperata presso gli uffici regionali per capire qual è la soluzione migliore per risolvere questo problema – viene evidenziato sul sito web. Seguirò personalmente la questione che investe un settore della nostra società particolarmente delicato”. Queste le parole di Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale – (com/red)

