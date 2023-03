Consiglio Regionale. Santangelo visita l’Istituto Agrario di Avezzano

- Advertisement -

– Il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, ha visitato oggi un’importante realtà del territorio, l’istituto agrario Arrigo Serpieri di Avezzano, non solo una scuola ma una vera e propria azienda nella quale ragazzi e ragazze imparano a valorizzare le peculiarità agricole del nostro ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Guidato del dirigente scolastico Francesco Di Girolamo e alcuni membri del corpo docente, il vice presidente ha avuto modo di conoscere da vicino le attività in cui sono impegnati gli studenti. “Sono felice di aver scoperto una realtà che parte dall’ambiente del nostro territorio e guarda al futuro per lo sviluppo del settore agroalimentare abruzzese”. (com/red)

