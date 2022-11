Consiglio Regionale. Scoccia, Di Benedetto, Pietrucci su caro-pedaggi

- Advertisement -

– “Cari sindaci e colleghi amministratori, la battaglia contro il caro-pedaggi continua – Martedì, nuovamente, verranno manifestate le necessità dei nostri territori ad un Ministero che non ha ancora trovato il buon senso di fornire risposte efficaci – precisa la nota online. Quello che verrà portato davanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà l’ennesimo grido di dolore delle numerose comunità tra Abruzzo e Lazio costrette a subire rincari che, di fatti, pregiudicano, soprattutto per le fasce meno abbienti, la possibilità di usufruire dell’autostrada come infrastruttura di collegamento veloce e sicura – viene evidenziato sul sito web. Martedì, nostro malgrado, non saremo presenti con voi fisicamente perché impegnati in Consiglio Regionale a difendere i diritti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese contro il caro bollette, a difendere i diritti per i disabili e quelli allo sport. Il nostro impegno da amministratori ci impone di portare avanti le battaglie dei nostri territori con fermezza e coraggio ed anche se non saremo al vostro fianco potete contare sul nostro appoggio – riporta testualmente l’articolo online. Vogliamo lasciarvi con le parole di Robert Kennedy, che siano di ispirazione ‘Ogni volta che un uomo difende un ideale, agisce per migliorare il destino degli altri, o lotta contro un’ingiustizia, trasmette una piccola onda di speranza’”. I consiglieri Marianna Scoccia (Gruppo Misto), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente), Pierpaolo Pietrucci (PD). (cpm/red)

