Consiglio Regionale. Scomparsa Solfanelli: il cordoglio dei Consiglieri regionali di PD e Lega Abruzzo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con profonda tristezza e commozione apprendiamo della scomparsa di Riccardo Solfanelli, Capo di gabinetto del Presidente della giunta regionale Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Solfanelli da subito si è fatto apprezzare per la sua grande professionalità e serietà nel lavoro oltre che per le sue qualità umane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e al presidente Marsilio”. Così il coordinatore regionale e capogruppo della Lega in Regione Vincenzo D’Incecco, il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e il consigliere regionale Carla Mannetti.“Vogliamo esprimere un sincero cordoglio per la scomparsa del capo di gabinetto della presidenza della giunta, Riccardo Solfanelli, abbiamo accolto con grande dispiacere la notizia della sua morte prematura”, così il gruppo regionale del partito democratico – recita il testo pubblicato online. “Ci aggiungiamo al cordoglio di tutta l’Amministrazione regionale per questa perdita – scrivono il capogruppo Silvio Paolucci, con i consiglieri Dino Pepe, Antonio Di Marco, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani – . ricordando l’uomo e la sua grande disponibilità, a prescindere dagli steccati della politica – Alla famiglia, al presidente Marsilio e ai colleghi di Solfanelli giunga il nostro pensiero”. (com/red)

