Consiglio Regionale. Scuola: Blasioli su Palazzo De Sterlich di Penne

(ACRA) – “A poco meno di un anno di distanza dall’ultimo sollecito e dalle conseguenti risposte piccate dell’amministrazione pennese, ci preme tornare sulla situazione relativa a Palazzo De Sterlich, già sede dell’Itc Marconi di Penne, chiuso dal 2017 a seguito della combinazione di terremoto e forti nevicate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una chiusura che suona incomprensibile, visto che le risorse, pari dapprima a circa 2 milioni di euro, poi diventati 3, sono a disposizione della Provincia di Pescara dal 2017, col risultato che l’intera comunità scolastica continua ad essere ospitata nel Must (Modulo ad Uso Scolastico Temporaneo). Una soluzione tampone che ha permesso alla scuola di andare avanti e addirittura incrementare il numero degli studenti e degli indirizzi di studio , e i cittadini sono ancora costretti a prestare attenzione alla caduta delle tegole, dopo l’episodio occorso nel settembre 2022″. Lo scrive il consigliere regionale PD, Antonio Blasioli, e continua: “Quando nel febbraio 2020 denunciammo i ritardi nell’approvazione dello studio di fattibilità (approvato dalla Provincia solo nel settembre 2020, a distanza di tre anni dall’arrivo dei fondi), il centrodestra pennese replicò rassicurando l’opinione pubblica, mettendo in risalto la loro capacità di ottenere un milione di euro in più e accusandoci letteralmente di “blaterare”. Nell’aprile 2022, ovvero due anni dopo la nostra prima denuncia pubblica, ponevamo invece l’accento sui ritardi accumulati dalla Provincia nell’affidamento della realizzazione del progetto, per il quale era trascorso un anno, dall’aprile 2021 al marzo 2022. Ci risposero che la responsabilità era dell’Anac, che i lavori sarebbero partiti tra fine 2022 e inizio 2023, e ovviamente che le nostre denunce erano “bufale”. L’ultima delle risposte piccate la ottenemmo quasi un anno fa, nel settembre 2022, quando il Consigliere Provinciale e Assessore Comunale Camplese spiegò come “a breve” sarebbero stati appaltati i lavori – precisa la nota online. Fatto sta che, dal marzo 2022, del progetto in questione si sono perse le tracce, nonostante sia stato affidato per 85mila euro a fronte di un prezzo base di 222mila – Ad oggi infatti non ci risulta essere stato approvato, e nemmeno depositato presso gli uffici della Provincia – si apprende dal portale web ufficiale. Pensare che a sei anni di distanza dallo stanziamento dei primi 2 milioni di euro non ci sia ancora il progetto, necessario alla gara per l’affidamento dei lavori, ci sembra davvero assurdo – Evidentemente in questi anni non eravamo noi a parlare a sproposito e a diffondere fake news”. “Ci auguriamo che, almeno questa volta, la Provincia e il Comune di Penne possano lasciare da parte le risposte piccate ed entrare finalmente nel merito, spiegando con trasparenza a noi, ai cittadini di Penne e alla comunità scolastica dell’Itc Marconi, le motivazioni alla base di questi inconcepibili ritardi – dichiara in conclusione Blasioli – Ritardi che oltretutto danneggiano non solo Penne ma l’intera area Vestina, che per combattere lo spopolamento ha bisogno senza dubbio di scuole sicure ed efficienti – precisa il comunicato. Senza dimenticare un altro aspetto: siamo sicuri che, alla luce dell’alto tasso di inflazione e dell’aumento del costo delle materie prime, i 3 milioni stanziati saranno ancora sufficienti per la messa in sicurezza di Palazzo De Sterlich? Chi risponderà di questo aggravio di spesa che con ogni probabilità ricadrà sulle tasche dei contribuenti?”. (com/red)

