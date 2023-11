Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (13-17 novembre)

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 14 novembre, con la convocazione, alle ore 10.00, della Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”. Il calendario dei lavori prevede l’esame del provvedimento amministrativo, “Bilancio di previsione del Consiglio regionale triennio 2024-2026”, sul punto sarà ascoltato il Direttore della Direzione attività amministrativa del Consiglio o un suo delegato – riporta testualmente l’articolo online. La Commissione, inoltre, sarà chiamata ad esprimere il parere finanziario sugli emendamenti presentati al progetto di legge “Intervento finanziario urgente in favore del Comune di L’Aquila per garantire il servizio di gestione dei rifiuti”. Lo stesso giorno, alle ore 11.00, si svolgerà la seduta del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Giovedì 16 novembre, alle 10.00, si riunisce la Commissione Vigilanza per un confronto sui seguenti argomenti: “Nuclei di cure primarie ASL1”, con l’audizione di Nicoletta Verì, assessore regionale con deleghe a salute e pari opportunità, Ferdinando Romano, direttore Generale ASL1, sindacati SNAMI, FIMMG, SMI, CGIL; criticità DGR 660/2019 PO Renzetti di Lanciano, con l’audizione di Nicoletta Verì, assessore regionale, Thomas Schael, direttore Generale ASL2. Sempre giovedì 16 novembre, alle ore 12.30, è convocata la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”, con il seguente ordine del giorno: “Risoluzione in merito all’approvazione del progetto biglietto unico per l’area del capoluogo di regione”. Audizioni: Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Direttore regionale (o suo delegato) del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, Amministratore Unico e Direttore AMA Spa, Presidente e Direttore TUA Spa, ANAV Abruzzo; risoluzione su “Riclassificazione autostrade A24/A25”. Audizione del Presidente dell’Agenzia per il Controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale; progetto di legge iniziativa di Giunta Regionale, “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.))”. Audizione del Direttore generale dell’ARTA Abruzzo –

