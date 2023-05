Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo (22-26 maggio)

- Advertisement -

– La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Bilancio, convocata, in seduta straordinaria, per martedì 23 maggio, alle ore 10:30. All’ordine del giorno il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Definizione agevolata carichi affidati all’Agente della Riscossione relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai cittadini residenti nel cd “cratere”, con riguardo alle annualità di imposta 2009 e 2010”. Previste le audizioni dell’Assessore regionale competente per materia e relativo Direttore (o suo delegato). La Commissione esaminerà poi il “Regolamento regionale in attuazione dell’art. 26 della legge regionale 20 novembre 2013 n. 42 recante ‘Norme in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012′” (audizioni del Presidente dell’ANCUPM, del Presidente dell’ANVU, del Coordinatore regionale del sindacato CDA RAL, del Tenente della Polizia locale di Spoltore, del Segretario CISL FP Abruzzo Molise e del Segretario Generale FP CGIL Abruzzo Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. ); infine, all’ordine del giorno è inserito il provvedimento amministrativo “Bilancio di previsione 2023/2025 – Seconda Variazione – Applicazione Avanzo di Amministrazione Esercizio 2022 – Assestamento Generale dei Conti”. Sempre martedì, alle ore 15, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per organizzare i lavori consiliari e procedere alle audizioni dell’assessore regionale Nicoletta Verì, del direttore del Dipartimento Sanità, Claudio D’Amario e di Ferdinando Romano, direttore Generale della ASL n. 1, sullo stato dei servizi nella Asl 1 a seguito dell’attacco informatico – Mercoledì 24 maggio, alle ore 11, è in programma la seduta straordinaria della Commissione Territorio, per l’esame del Regolamento “Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica”; in programma le audizioni dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Caccia, e Pesca, Parchi e Riserve Naturali, Sistema idrico, e Ambiente e del Direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Giovedì 25 maggio, alle ore 14.30, la Commissione Sanità, Cultura e Lavoro esaminerà i seguenti progetti di legge: “Partecipazione della Regione Abruzzo al ‘Premio Pigro’ dedicato a Ivan Graziani”; “Riconoscimento e valorizzazione delle scuole di educazione musicale”; “Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali da affezione”.

