Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo: 5-9 agosto 2024

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 6 agosto alle ore 10, con la riunione della Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”. In esame il progetto di legge che contiene l’“Assestamento al Bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”. In audizione il Direttore Generale della Giunta regionale – si apprende dalla nota stampa. I Commissari dovranno esprimersi anche su due provvedimenti amministrativi: il primo di iniziativa della Giunta regionale, “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative atto di indirizzo”; il secondo relativo a una Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che apporta variazioni al “Bilancio di previsione 2024/2026”, finalizzate alla regolarizzazione delle entrate a destinazione vincolata e alla copertura di spese obbligatorie – Lo stesso martedì, con inizio dei lavori previsto per le ore 11, si terrà la seduta ordinaria del Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’ultima in programma prima della pausa estiva – viene evidenziato sul sito web. La settimana di incontri politici si chiude giovedì 8 agosto, alle ore 9, con la convocazione della Commissione Vigilanza – Il primo punto all’ordine del giorno, richiesto dal consigliere regionale FdI, Gianpaolo Lugini, riguarderà la situazione economico finanziaria della Società ACIAM s.p.a e delle sue ricadute sul territorio – Sono stati convocati in audizione: Luca Zaccagnini, direttore AGIR; Maurizio Bianchini, presidente ACIAM s.p.a – viene evidenziato sul sito web. ; Alberto Torelli, amministratore delegato ACIAM s.p.a – viene evidenziato sul sito web. ; Evandro Ranieri, presidente Collegio Sindacale ACIAM s.p.a – viene evidenziato sul sito web. ; Velia Nazzarro, sindaco di Carsoli (o suo delegato); Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano (o suo delegato). A seguire, i Commissari si confronteranno sulla crisi idrica che nell’estate 2024 sta colpendo la regione Abruzzo – Relatori sul tema, i consiglieri Erika Alessandrini (M5S), Francesco Taglieri (M5S), Alessio Monaco (Verdi-Sinistra). In audizione: Emanuele Imprudente, assessore con delega al Sistema Idrico; Gianguido D’Alberto, presidente Anci Abruzzo; Nunzio Merolli, presidente ERSI Abruzzo; Alessia Cognitti, presidente Ruzzo Reti s.p.a – viene evidenziato sul sito web. ; Ivo Pagliari, presidente Gran Sasso Acqua s.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. ; Giovanna Brandelli, presidente ACA. s.p.a – viene evidenziato sul sito web. ; Gianfranco Basterebbe, presidente SASI s.p.a – viene evidenziato sul sito web. ; Luciano Di Biase, presidente SACA s.p.a – si legge sul sito web ufficiale. ; Alfredo Chiantini, presidente CAM s.p.a – viene evidenziato sul sito web.

