Consiglio Regionale. Settimana politica all’Emiciclo(24-28 aprile 2023)

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila, 24 aprile – La settimana politica all’Emiciclo si apre mercoledì 26 aprile, alle ore 10.30, con la convocazione della Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”. All’ordine del giorno l’esame dei seguenti progetti di legge: “Modifiche alle leggi regionali 146/1996, 5/2023, 47/2022, 22/2022 e 24/2022, in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”; “Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al Concorso Internazionale ‘Maria Caniglia’”; “Riconoscimento della città di Penne come ‘Città della sartoria artigianale’”. Lo stesso giorno, alle ore 14.30, si riunirà la Terza Commissione consiliare “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive” per l’elezione del nuovo consigliere segretario – riporta testualmente l’articolo online. I Commissari si confronteranno sul programma delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il 2023 del Consorzio di Bonifica Centro e sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo (n. 00139/2023) relativa agli aumenti del contributo consortile per l’anno 2022. Sul tema saranno ascoltati: l’assessore regionale, Emanuele Imprudente; la direttrice del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale, Elena Sico; il responsabile dell’Ufficio Supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e partecipate), Gianluca Massi; il commissario regionale del Consorzio di Bonifica Centro, Mario Battaglia – Giovedì 27 aprile è prevista la doppia seduta del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. La prima convocazione, in forma straordinaria, è fissata per le ore 15.00 e prevede la presa d’atto dell’Assemblea sulla relazione conclusiva indagini della Commissione d’inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo”. A seguire, con inizio dei lavori previsto alle ore 15.30, si svolgerà la seduta ordinaria del Consiglio per la discussione delle interpellanze e per l’esame dei progetti di legge e provvedimenti amministrativi –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it