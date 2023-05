Consiglio Regionale. Sistema idrico,Paolucci:no a dibattito stucchevole

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Dal PD un no deciso alla nuova Commissione – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo atteso diversi giorni per esprimerci sul punto perché volevamo verificare quali fossero i reali intendimenti della maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. Il confronto pubblico e sulla stampa dei partiti di governo ha svelato il piano di una parte della maggioranza: usare la Commissione per ampliare i numeri in Consiglio regionale, a spese delle opposizioni e senza neanche averlo concordato con i gruppi politici che governano la Regione – Dunque non c’entra nulla il tema del servizio idrico, come denunciano gli stessi partiti del centrodestra, in particolar modo la Lega: ecco perché la nostra posizione è di netta contrarietà”, così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci – aggiunge la nota pubblicata. “Luoghi dove trattare l’argomento esistono già, se la vera priorità è l’acqua – incalza Paolucci – Imbarazzante è anche dover assistere all’ennesimo scontro pubblico per i posti al sole, che in questi quattro anni e mezzo di governo regionale di centrodestra, ha spesso dominato e condizionato la vita degli organi regionali – precisa il comunicato. Dopo una consiliatura di mancati interventi sull’acqua, sull’emergenza idrica e sulle opere per evitarla, si veda il taglio di 50 milioni di euro al Fucino ad oggi non ancora reintegrati, ci sembra totalmente inutile e paradossale l’istituzione di una nuova Commissione che, di fatto, dovrebbe nascere per altri fini come ci svela la maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. Prendiamo atto anche dello stop della Lega a Marsilio, dopo aver incassato per 4 anni e mezzo ogni tipo di imposizione dal Presidente della Giunta”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it