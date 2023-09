Consiglio Regionale. Smargiassi (M5S) su inaugurazione Museo Capodoglio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Ieri, a Vasto, con una cerimonia sulla spiaggia di Punta Penna è stato inaugurato il Museo Diffuso del Capodoglio – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un luogo della memoria, per ricordare i tragici fatti che portarono allo spiaggiamento dei 7 cetacei a Punta Penna nel 2014. Ho fortemente voluto questo museo per stimolare riflessioni in tutti noi ma soprattutto per le nuove generazioni, al fine di comprendere che comportamenti irresponsabili possono generare conseguenze nefaste sul nostro ecosistema ” a dichiararlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi che prosegue “ E’ stato un lungo percorso, cominciato l’anno successivo allo spiaggiamento – riporta testualmente l’articolo online. Ho presentato emendamenti, in tutti gli anni del mio mandato, per la realizzazione di questo spazio della memoria e poi ottenuto due anni fa il finanziamento regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un percorso che oggi trova la sua degna conclusione con l’apertura al pubblico di questo spazio museale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Spero sia solo l’inizio di un lavoro che, al suo totale compimento, dovrà vedere altre opere per la sua completa fruizione – si apprende dalla nota stampa. La realizzazione di quest’opera rappresenta, al termine del mio secondo mandato da Consigliere regionale, un atto d’amore verso la mia città, che da sempre occupa un posto speciale nel mio cuore”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

