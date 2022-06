Consiglio Regionale. Smargiassi (M5S) su tempi attesa San Pio Vasto

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Bisogna aspettare due mesi per poter ricevere il referto dal reparto di Anatomia patologica del San Pio di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Nel reparto, che dovrebbe essere gestito da tre medici più il primario, è rimasto un solo medico, coadiuvato da un collega che però ha il contratto in scadenza – si legge sul sito web ufficiale. Una situazione potenzialmente gravissima per la diagnosi di malattie oncologiche che in molti casi possono essere curate solo con interventi repentini – Il problema risiede nella cronica carenza di personale dovuta a pensionamenti, anche dal 2018, che non sono mai stati rimpiazzati – aggiunge la nota pubblicata. Il reparto lavora circa 6000 esami l’anno e accorciare i tempi di attesa per gli utenti è impossibile senza un intervento volto a dotare il comparto del personale adeguato”. Ad affermarlo è il consigliere regionale Pietro Smargiassi che ieri si è recato al San Pio di Vasto in visita ispettiva a seguito proprio della segnalazione di alcuni malati oncologici che hanno riportato i disagi dovuti alla carenza di personale – si apprende dalla nota stampa. “Entrando nel reparto di Anatomia patologica – continua Smargiassi – c’è un cartello all’ingresso dove tutti i nomi dei medici in servizio sono stati cancellati dopo il pensionamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Una situazione prevedibile sulla quale però nessuno è intervenuto lasciando ad una sola persona, al massimo due e per periodi limitati, il peso delle analisi di un intero reparto che per ovvi motivi non riesce a tenere il passo con gli esami da processare – si apprende dalla nota stampa. Quel cartello è un simbolo del disinteresse e del pressapochismo di chi gestisce il servizio sanitario locale nella Asl 2 e lascia andare in pensione medici senza preoccuparsi di sostituirli – incalza Smargiassi – E con l’estate la situazione non può che peggiorare ulteriormente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se il direttore della Asl 2 Schael pensa che i problemi del San Pio risiedano solo nel reparto di Ortopedia e al Pronto Soccorso, dimostra ancora una volta di non conoscere i territori e i presidi che dovrebbe gestire – si apprende dalla nota stampa. Ci si affida come sempre alla devozione del personale che non si può che ringraziare pubblicamente e che nel silenzio della riservatezza dovuta ai propri pazienti lavora incessantemente fino allo stremo delle forze – Ma questo come sempre non basta e finisce per portare questi “eroi” a consumarsi mentalmente e fisicamente oltre il lecito per il sacrificio a cui sono chiamati”. Nella sua visita ispettiva, Smargiassi è stato anche nel reparto di Geriatria, in questi ultimi giorni balzato agli onori della stampa a causa del concorso che ha visto la nomina a primario, da parte del Direttore Schael, del terzo arrivato in graduatoria e non del primo ritenuto idoneo dalla commissione esaminatrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nel reparto c’è un grande malumore e senso di sconforto, oltre che grande solidarietà verso la dottoressa Sacchet che lavora nel reparto del San Pio da sempre e che ha dedicato la sua vita alla medicina – Vedersi scavalcare da medici, che hanno ottenuto un punteggio inferiore nel bando e che senza ben specificate motivazioni sono stati messi alla guida del reparto che da anni ha contribuito a gestire non deve essere facile emotivamente e professionalmente – Per queste ragioni ho sentito il dovere di portare la mia vicinanza umana e il supporto emotivo da parte della cittadinanza che in questi giorni mi ha chiamato protestando per l’accaduto”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

