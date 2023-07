Consiglio Regionale. Smargiassi: risoluzione su deviazione Statale 16

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Approvata all’unanimità della seconda commissione del Consiglio regionale la risoluzione, a firma del consigliere regionale Pietro Smargiassi, con cui si impegna la Regione Abruzzo a garantire maggiore sicurezza sulla Strada Statale 16, tratto Ortona- Vasto Sud, attraverso la deviazione dei mezzi pesanti sul tratto corrispondente della A14. Una misura avviata già negli scorsi anni, sempre per interessamento del Consigliere Smargiassi, con il fine di decongestionare il traffico sulla strada statale”, si legge in una nota del M5S Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Sono lieto che anche quest’anno vi sia stata la sensibilità dei consiglieri regionali verso un tema che ha alla sua base la sicurezza di quanti, a vario titolo, transitano su quel tratto di strada che, nel periodo estivo, rappresenta un punto molto pericoloso, visti i costanti attraversamenti di persone che si recano nelle varie spiagge della Costa dei Trabocchi” ha dichiarato Smargiassi a seguito dell’approvazione – “Chiaramente non è solo attraverso la deviazione dei mezzi pesanti che si scongiura il rischio di incidenti: bisogna intensificare i controlli ed evitare il parcheggio selvaggio in corrispondenza degli accessi alla spiaggia – si legge sul sito web ufficiale. Auspico sempre, come ogni anno del resto, che la Giunta si impegni a legiferare in via definitiva sulla questione, così da avviare in via sistematica le necessarie precauzioni ogni estate – si apprende dalla nota stampa. È necessario lavorare in modo continuativo per garantire sicurezza ai turisti e a tutti i residenti che transitano sulla Statale 16”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

