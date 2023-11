Consiglio Regionale. Smargiassi: Vigilanza su Ater Teramo e Fondi Fsc

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Nella seduta di ieri della Commissione Vigilanza sono stati trattati i temi riferiti alla mancata ricostruzione delle case ATER di Teramo, una situazione di cui come Consigliere mi ero occupato personalmente e che riguarda mille teramani che, ormai dal 2016, vivono fuori dalle loro abitazioni – precisa la nota online. Spiace aver dovuto riscontrare l’assenza ingiustificata dell’Assessore di riferimento Mario Quaglieri, visto che in primis é la Regione a dover dare risposte ai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. I rappresentanti dei residenti ATER hanno dato evidenza delle diverse situazioni sulle palazzine, tra progetti non ancora conclusi, lavori non ancora iniziati e immobili in attesa di riconsegna definitiva, evidenziando che le persone rischiano l’ulteriore beffa, oltre al danno di stare fuori casa, di perdere il contributo di autonoma sistemazione” così il Presidente della Commissione di Vigilanza, Pietro Smargiassi, che prosegue “sul punto la direttrice dell’Ater Dottoressa Partiti, ha chiarito che almeno per la palazzina conclusa, la 606, nella settimana prossima gli inquilini dovrebbero rientrare – si apprende dalla nota stampa. Restano le perplessità su una situazione che purtroppo sì trascina ormai da 7 anni – precisa il comunicato. In tal senso il Commissario Pepe ha richiesto alla Direttrice Ater che venga fornito a tutti gli amministratori dei 61 condomini, il quadro cronoprogrammatico completo di ogni singolo intervento, affinché ogni amministratore possa riferire ai propri inquilini – aggiunge la nota pubblicata. “Circa il secondo punto in odg relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, ha relazionato il commissario Sandro Mariani per conoscere le modalità di selezione degli interventi inseriti nel fondo, visto che alcuni progetti nel teramano, come ad esempio la sede di veterinaria, sono stati stralciati – precisa il comunicato. Sul punto é stata audita la Dottoressa Grimaldi che ha chiarito che gli interventi illustrati da Mariani sono stati reinseriti tra quelli finanziabili” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

