Consiglio Regionale. Sospiri: Palazzo Muzii possibile sede del Museo dei motori “D’Ascanio”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Potrebbe essere il prestigioso Palazzo Muzii, a Popoli Terme, a ospitare il primo Museo dei Motori dedicato al padre della Vespa, Corradino D’Ascanio, nel cuore della Val Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’ipotesi è stata avanzata in via embrionale nel corso di un sopralluogo con il sindaco per verificare i lavori di riqualificazione della struttura acquisita alla proprietà del Comune e completamente risanata con i fondi FSC. La Regione Abruzzo attende ora la formalizzazione della proposta, per studiarne i contorni, la piena fattibilità e quindi per individuare eventualmente le risorse necessarie per la realizzazione dell’iniziativa”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – aggiunge la nota pubblicata. “La Palazzina Muzii a Popoli Terme rappresenta un autentico gioiello edilizio, una proprietà riqualificata rispettando gli aspetti storici – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, i soffitti e le pareti affrescate, con un restauro straordinario che ha restituito alla cittadina e a tutto il territorio un manufatto di grande prestigio, polivalente negli utilizzi, che si sviluppa su più livelli e diversi spazi – precisa la nota online. Ed è un privilegio avere oggi l’occasione di poter ripensare e progettare la migliore destinazione di quei locali, che hanno la caratteristica della duttilità. L’amministrazione comunale ha però già un’idea progettuale di assoluto valore, ovvero istituire all’interno di Palazzo Muzii, oggi di proprietà municipale, il futuro Museo dei Motori intitolato a Corradino D’Ascanio, l’inventore, originario di Popoli, della mitica Vespa e dell’elicottero, solo per citare due opere straordinarie del suo ingegno – riporta testualmente l’articolo online. Lo spazio è perfettamente idoneo allo scopo, peraltro in una città, Popoli Terme, ben collegata e facilmente raggiungibile, e che oggi grazie alle sue Terme e al rilancio dell’Ospedale, sta anche vivendo un periodo di rinascita, iniziando dal fronte turistico e sicuramente un Museo dei Motori, a due passi dal percorso della storica Coppa Acerbo, che ha appena celebrato il centenario, rappresenterebbe un ottimo volano e un impareggiabile strumento di marketing territoriale – si apprende dalla nota stampa. Attendiamo, come Regione Abruzzo, una proposta formale che verrà portata all’attenzione dei nostri Organismi per le valutazioni e per il reperimento delle risorse necessarie a sostenere la fase di allestimento della struttura museale”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it