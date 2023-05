Consiglio Regionale. Sospiri su servizi distretto di base Pescara sud

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Partirà dal prossimo settembre l’attivazione dei nuovi servizi di assistenza nel Distretto sanitario di Pescara sud, dalla ginecologia all’oculistica, dalla reumatologia all’endocrinologia, mentre verranno ulteriormente aumentate le ore di prestazione per le visite specialistiche di dermatologia e chirurgia vascolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Centrato l’obiettivo di dotare il territorio di una struttura nuova e all’avanguardia, ora miriamo a garantire un’assistenza sanitaria a 360 gradi riducendo al minimo la mobilità in uscita dei pazienti”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando la presentazione odierna della crescita dei servizi nel Distretto di base Pescara sud-via Rio Sparto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Compie oggi un ulteriore passo in avanti un Piano capillare di riorganizzazione del servizio della Medicina territoriale, iniziato con l’ex manager Armando Mancini e che negli ultimi mesi ha conosciuto una spinta strategica fondamentale – ha affermato il Presidente Sospiri -. Sono le immagini di repertorio a ricordarci il rudere incompiuto che per anni ha occupato quel terreno di via Rio Sparto, una palafitta abbandonata di un cantiere fermo – recita il testo pubblicato online. La buona politica è quella che ha saputo riannodare le fila del vecchio contenzioso e rilanciare l’opera realizzando spazi sanitari, ambulatori e studi medici, sale d’attesa, uffici amministrativi a servizio dell’utenza di Pescara sud, guardando anche all’innovazione, dunque dotando il fabbricato di un sistema di rivestimento esterno a parete ventilata, al fine di mantenere all’interno una temperatura costante, sia d’inverno che d’estate, e di un impianto fotovoltaico per la produzione dell’acqua calda, con una spesa complessiva di circa 3milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Attualmente nella struttura sono già garantite 9 prestazioni specialistiche, ossia la Dermatologia 12 ore a settimana, chirurgia vascolare 12 ore a settimana, la neuropsichiatria infantile per 6 ore a settimana, la cardiologia 16 ore a settimana, neurologia 12 ore a settimana, otorinolaringoiatria 12 ore a settimana, Geriatria-Adi dal lunedì al sabato mattina, l’urologia 12 ore a settimana e ortopedia 15 ore a settimana, oltre alla presenza delle Unità di Valutazione Multidisciplinare per la neurologia il lunedì, martedì e mercoledì a settimane alterne, e della Fisiatria per 10 ore settimanali – precisa il comunicato. A partire da settembre cresceranno i servizi, ovvero la Dermatologia avrà altre 16 ore settimanali aggiuntive e la chirurgia vascolare altre 9 ore settimanali, di cui sei ore in più a partire dal primo settembre, ed entrerà in azione l’Unità di Valutazione Multidisciplinare anche per la Geriatria, sempre per 12 ore settimanali – aggiunge la nota pubblicata. Ma soprattutto il Distretto sanitario di Pescara sud erogherà altre prestazioni specialistiche, ovvero la Ginecologia, per 12 ore a settimana, e la Ginecologia-Servizio di interruzione volontaria della gravidanza; Oculistica con 30 ore a settimana; la Vulnologia con 8 ore a settimana; la Reumatologia con 8 ore a settimana dal primo giugno; l’Endocrinologia dal primo luglio con 9 ore a settimana – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo, chiaramente, è quello di rendere sempre più efficiente, completo e capillare il servizio di assistenza territoriale anche per allentare la morsa sull’Ospedale civile di Pescara che di fatto rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il territorio regionale”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it