Consiglio Regionale. Sospiri: sulle Naiadi sterile strumentalizzazione

– “Mentre il Pd, indossate le vesti di Miss Marple, è a caccia di cavillose argomentazioni sperando che le Naiadi restino chiuse al fine di una sterile strumentalizzazione elettorale, con la Giunta Marsilio stiamo lavorando e tra pochi giorni le piscine torneranno a essere pienamente fruibili – precisa il comunicato. Ai colleghi del Pd ricordo che remare contro o gufare non ha mai portato granchè fortuna, i cittadini preferiscono da sempre gli amministratori impegnati sul campo a fare piuttosto che a chiacchierare”. È il commento del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri alle affermazioni del Pd in merito ai presunti ostacoli che a loro giudizio impediranno la riapertura delle Naiadi – “Già una volta abbiamo clamorosamente smentito le più fosche e disinformate previsioni del Pd, ovvero abbiamo trovato in tempo record una società, la Club Acquatico Pescara SSD Arl di Pescara, che ha deciso di assumere la gestione temporanea delle piscine a partire dallo scorso primo settembre – ha ricordato il Presidente Sospiri -. La società è riuscita a effettuare subito gli allacci di acqua e gas, purtroppo è ancora in attesa dell’allaccio della corrente elettrica che ha una procedura più farraginosa, ma che pure sta cercando di velocizzare quanto più possibile rispetto ai quindici giorni canonici – Sarà comunque nostra premura, mia e del Governatore Marsilio, invitare il Pd al primo tuffo in piscina, sperando che la riapertura dell’impianto non rappresenti una delusione e un boccone troppo amaro da digerire”. (com/red)

