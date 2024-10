Consiglio Regionale. Sostegno alle Forze dell’Ordine, mozione di Verrecchia

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha presentato questa mattina una mozione a sostegno delle Forze di Polizia italiane, in risposta alle recenti accuse mosse dal Consiglio d’Europa – viene evidenziato sul sito web. “Il documento – spiega Verrecchia – intende ribadire il ruolo fondamentale che le forze dell’ordine svolgono nella tutela della sicurezza pubblica e della legalità, nonché esprimere solidarietà agli operatori del settore di fronte a tali critiche – Le forze di Polizia – prosegue l’esponente FdI – sono il baluardo della sicurezza dei cittadini e operano quotidianamente per mantenere l’ordine pubblico e garantire il rispetto delle leggi – Le accuse del Consiglio d’Europa sono ingiustificate e irrispettose nei confronti di chi, spesso a rischio della propria vita, serve la nostra Nazione con dedizione e professionalità. Con la mozione – precisa – Fratelli d’Italia invita il Consiglio regionale a esprimere un messaggio di vicinanza e supporto alle forze di polizia italiane operanti nella regione Abruzzo, riconoscendone il ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza e nel mantenimento dell’ordine pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Inoltre, sollecita le istituzioni competenti affinché ogni valutazione critica sul loro operato sia condotta con equilibrio e trasparenza, nel pieno rispetto delle norme giuridiche e senza pregiudizi generalizzati – precisa la nota online. L’Italia deve rimanere unita sulla tematica, sostenendo le forze dell’ordine che agiscono osservando sempre le leggi nazionali e garantendo i diritti fondamentali dei cittadini”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

