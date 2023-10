Consiglio Regionale. Stella difende Torto:”Caduta di stile di Marsilio”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La consigliera regionale Barbara Stella dichiara: “Il nervosismo di Marsilio mi fa sorridere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se la prende con una posizione politica diversa dalla sua e nulla ha da dire sui “deputati paracadutati” del suo partito, eletti come lui nella nostra terra senza neppure conoscerla – viene evidenziato sul sito web. Prima fra tutti la leader Giorgia Meloni, mai vista in Abruzzo!” così sottolinea la consigliera Stella – si legge sul sito web ufficiale. “Invece di rincorrere con toni da bar la nostra deputata abruzzese Daniela Torto, Marsilio rispondesse ai cittadini che da anni protestano per le bollette pazze del Consorzio di Bonifica o per i cantieri infiniti delle case popolari di Chieti Scalo, aperti da 3 anni e mai conclusi”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it