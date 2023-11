Consiglio Regionale. Stella su situazione del canile di via Raiale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Venerdì mattina ho inviato una lettera al sindaco Masci per chiedere all’amministrazione di trovare una soluzione che scongiuri definitivamente il trasferimento dei cani ospiti nel canile di via Raiale nella struttura “La Rupe” di Civitella Casanova – L’obiettivo principale è la tutela e il benessere degli animali, escludendo il loro spostamento in canili privati che si trovano in zone climaticamente non adatte e lontane da chi li ha curati e accuditi fino ad oggi”, lo dichiara in una nota il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella – viene evidenziato sul sito web. “Le criticità del canile sono note da tempo e l’amministrazione comunale avrebbe dovuto sanarle; invece si preferisce portare avanti una decisione che rischia di causare molti disagi ai cani in termini di adattamento e stress, una preoccupazione rappresentata in una recente e partecipata manifestazione di piazza da tanti cittadini, associazioni animaliste e volontari – precisa il comunicato. Anche la recente delibera di giunta comunale che prevede un contributo economico a favore dei cittadini che intendono adottare o prendere in affidamento temporaneo i cani di via Raiale è quantomeno discutibile, dato che il contributo economico non è vincolato alle spese effettivamente sostenute dall’adottante per la cura e il benessere dell’animale, un aspetto per il quale sarebbe opportuno dare dei chiarimenti – aggiunge la nota pubblicata. È mia intenzione interpellare anche la regione sulla situazione che sta interessando il canile di via Raiale e per questo presenterò un’interpellanza al consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Questa situazione sta dimostrando che il centrodestra che governa la città di Pescara e la regione non sono in grado di trovare soluzioni su nulla e credo sia arrivato il momento che vadano a casa”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it