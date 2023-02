Consiglio Regionale. Superbonus, Pepe chiede un tavolo istituzionale

- Advertisement -

– “Preoccupa e fa discutere da giorni, in tutto il Paese e ancor di più nella nostra regione, alle prese con la ricostruzione post sisma, il blocco deciso dal Governo nazionale del bonus 110 e degli altri bonus edilizi – precisa il comunicato. A destare maggiori preoccupazioni è certamente lo stop a tutte le cessioni dei crediti di tutti i bonus fiscali, a partire ovviamente dal cosiddetto Superbonus” lo dichiara il consigliere regionale del Pd Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una decisione – aggiunge Pepe – che in Abruzzo mette a repentaglio oltre 10 mila cantieri, con tanta preoccupazione espressa nei giorni scorsi non solo dagli imprenditori edili, ma anche dall’associazione degli Architetti e dalle sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del settore – Inoltre, diventa subito operativo anche il divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni che, di fatto, rende vana anche la delibera di giunta regionale approvata il 13 febbraio scorso – Gli assessori Quaglieri e Campitelli, promotori della delibera, insieme a tutto l’esecutivo regionale sono stati smentiti dopo qualche ora dalla Meloni. Un clamoroso dietrofront, quello del Governo Meloni rispetto a quanto lei stessa dichiarava prima delle elezioni politiche del 25 settembre scorso, che rischia di mettere in ginocchio l’Italia e ancor più l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. A tutto ciò è necessaria una reazione da parte dei territori, a partire dalle regioni, che hanno maggiore contezza della ricaduta di tali provvedimenti sul tessuto economico e sociale di propria competenza – Il primo passo da fare in Abruzzo – propone il Consigliere del Pd – è quello di un confronto franco tra la Regione, i Presidenti di Provincia e tutte le parti interessate dai provvedimenti in questione, in modo da avere piena contezza delle problematiche e poter avanzare proposte concrete al Governo – Chiedo al Presidente Marsilio di promuovere nel più breve tempo possibile questo tavolo e di recepire le richieste di un suo intervento che ormai arrivano da più parti, anche dalla sua maggioranza ( leggi intervento equilibrato e preoccupato del collega Roberto Santangelo) sostiene Dino Pepe e conclude:” Spero ci sia margine per dei correttivi al provvedimento che possano mitigare la situazione, ma bisogna intervenire bene e presto”. (com/red)

