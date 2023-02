Consiglio Regionale. Superbonus, Pietrucci presenta risoluzione

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Il Consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci ha presentato una risoluzione per sollecitare la Regione ad intervenire sui crediti d’imposta per garantire gli interventi edilizi ed energetici col superbonus 110%. In particolare, con il documento, che dovrà essere esaminato in Aula, si vuole impegnare la Giunta regionale “ad avviare un processo di acquisto di crediti d’imposta derivanti da Superbonus ed altri bonus edilizi, da utilizzare in compensazione diretta dei propri oneri fiscali nel corso dei prossimi anni, con la possibilità di utilizzare il bonus in compensazione rispetto ai crediti fiscali maturati dalla Regione stessa – viene evidenziato sul sito web. Ad approvare una legge regionale che al pari di altri enti regionali possa interagire con le criticità derivanti da Superbonus ed altri bonus edilizi sulla cessione del credito, attraverso l’autorizzazione per norma regionale di acquisizione dei crediti d’imposta – viene evidenziato sul sito web. A realizzare attraverso Fira SpA una piattaforma informatica per monitorare i crediti e dare piena attuazione all’acquisto dei crediti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it