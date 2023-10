Consiglio Regionale. Superbonus, Sospiri su provvedimento approvato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “La norma del Superbonus regionale approvata dall’aula risponde a due obiettivi: da un lato rappresenta una boccata d’ossigeno per le imprese e i piccoli proprietari spiazzati dal blocco del superbonus nazionale; dall’altro lato vuole essere l’espressione di un sostegno concreto a favore dell’efficientamento energetico e della riqualificazione del patrimonio edilizio già esistente, riducendo il consumo del suolo, che significa abbattere i consumi e i costi a carico di aziende e privati cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Sicuramente 12milioni di euro non sono la risposta al bacino delle necessità esistenti, ma è altrettanto sicuro che quella somma individuata dalla Regione Abruzzo è una mano tesa fondamentale per il mondo economico abruzzese”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri commentando l’approvazione della norma del Superbonus in Consiglio regionale – “La norma nazionale del 110 presenta evidentemente aspetti di grande impulso economico, a partire dalla volontà di rilanciare il comparto economico edilizio vittima di una crisi generalizzata, aggravata dai due-tre anni di emergenza Covid e, infine, dall’impressionante rialzo dei prezzi generato dal conflitto Russia-Ucraina – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. A fronte del blocco nazionale della norma, la Regione Abruzzo, Governo Marsilio, ha ritenuto fondamentale tendere una mano a supporto delle imprese abruzzesi, un territorio che più di altri soffre un’emergenza economica che merita l’attenzione delle Istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. Dodici milioni di euro rappresentano un sostegno reale, finanziariamente certo e sostenibile per la Regione Abruzzo, concretamente accessibile per il mondo produttivo e il voto unanime dell’Aula quest’oggi, al di là delle differenti posizioni di partenza, rappresenta un messaggio di supporto inequivocabile, a testimoniare la presenza e l’attenzione del Governo regionale nei confronti del territorio”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it