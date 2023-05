Consiglio Regionale: ultime news. Giornata Infermiere,Santangelo ringrazia categoria

- Advertisement -

– “Oggi, 12 maggio, si festeggia la Giornata internazionale dell’Infermiere e appare scontato ricordare l’importanza di questa figura cardine del sistema sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Sono da sempre vicino a questa categoria di lavoratori dei quali apprezzo il senso di responsabilità, abnegazione e professionalità”. Ha dichiarato in una nota Roberto Santangelo, Vice presidente del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “E’ una professione che non può essere scelta solo perché si deve lavorare, ma è necessaria una vocazione, come per fare l’insegnante, ci vuole un profondo senso di altruismo, disponibilità verso l’altro unito ad una competenza specifica acquisita attraverso un impegnativo percorso formativo che dura anni”. “La professione infermieristica risulta meno pesante se si svolge con passione e cuore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo abbiamo visto con quanto amore hanno accudito i nostri cari nei momenti difficili della pandemia, quando a noi era impossibile essergli vicino, e accompagnando i più sfortunati nel momento del fine vita”. “Ritengo che anche noi utenti dobbiamo avere un atteggiamento di gratitudine e disponibilità nei confronti degli infermieri che si trovano ad affrontare situazioni di stress, anche a causa della carenza di organico, ma nonostante ciò si adoperano, insieme al personale medico, per alleviare la sofferenza e si prodigano affinché le persone recuperino la salute”, conclude Santangelo – recita il testo pubblicato online. (com/red(

