Consiglio Regionale: ultime news. Giornate della legalità sulla sicurezza stradale

– Giovedì 16 novembre a partire dalle ore 10.00 presso la storica cornice del Cinema Pacifico di Sulmona, in programma il secondo appuntamento previsto per le Giornate della Legalità. Ancora una volta i destinatari dell’iniziativa saranno le giovani generazioni con centinaia di studenti delle Scuole medie superiori di Sulmona e del comprensorio che assisteranno alla proiezione del film Young Europe di Matteo Vicino (Italia, 2012), lungometraggio prodotto dalla Polizia di Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Una giornata particolarmente significativa perché verrà raccontato il dramma delle morti causate dagli incidenti stradali con il tema della sicurezza che sarà al centro della riflessione mattutina – si legge sul sito web ufficiale. Ad accompagnare la proiezione proposta, prevista la presenza del regista Matteo Vicino che incontrerà gli studenti al termine del film per una importante condivisione sul tema trattato – riporta testualmente l’articolo online. In programma, inoltre, la presenza del Consigliere regionale dell’ Abruzzo e Presidente dell’Osservatorio regionale della Legalità Antonietta La Porta e di cittadini che porteranno la loro toccante testimonianza – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa si inserisce all’interno di un programma più ampio che prevede incontri, proiezioni, uno spettacolo teatrale, testimonianze ed approfondimenti in gran parte della provincia dell’Aquila – L’evento culturale è sostenuto dall’Osservatorio regionale della Legalità ed organizzato dall’Associazione culturale Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

